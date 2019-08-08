هازارد سعيد بتسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد

أعرب النجم البلجيكي إيدن هازار عن سعادته وفخره بافتتاح رصيده التهديفي مع فريق ريال مدريد بعد تسجيله هدف الفوز 1-صفر على المضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي في مباراة ودية في كرة القدم.



وسجل الدولي البلجيكي هدفه في الدقيقة 19 من المباراة التحضيرية للموسم الجديد، بعدما تسلم تمريرة طويلة من زميله الفرنسي كريم بنزيمة، وتقدم بها على حافة المنطقة النمسوية مراوغا الدفاع على مرحلتين ببراعة، وأطلقها قوية بالقدم اليمنى من على خط منطقة الجزاء.



وقال هازارد بعد المباراة "أنا سعيد، أنا فخور. هذه مباراة ودية فقط لكن هدفنا هو أن نكون مستعدين لمباراتنا نهاية الأسبوع المقبل ضد سلتا فيغو" في المرحلة الأولى من موسم 2019-2020 للدوري الإسباني.



وأضاف "لا زلنا في المرحلة التحضيرية للموسم، لكن الثقة الكاملة مهمة بالنسبة إلي من خلال التسجيل والفوز بالمباراة".



وتابع: "عندما تكون على أرض الملعب تريد الفوز بالمباريات بالدرجة الأولى. عندما تلعب كمهاجم تريد أن تسجل. هذا جزء من كرة القدم. أنا أنتظر هذه اللحظة منذ خمس مباريات ودية (مع ريال هذا الصيف)، وحصلت اليوم، لذا أنا سعيد".