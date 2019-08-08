انتهاء النزاع بين الأهلى مع شركة "صلة" الرياضية

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تسوية النزاع مع شركة "صلة" الرياضية، في بيان رسمي أمس الأربعاء.



وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن قبول التسوية الودية مع شركة "صلة" الرياضية بشأن النزاع التحكيمي، عقب قيام الشركة بفسخ تعاقدها مع النادي من طرف واحد، بعد حصولها على حقوق الرعاية.



وجاءت موافقة مجلس إدارة بطل الدوري المصري على قبول الحل الودي، بعد تلقى مكاتبة رسمية من شركة "صلة" الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع بشكل ودي، وأن تتنازل الشركة عن مقدم التعاقد الذي حصل عليه الأهلي والبالغ 150 مليون جنيه مصري.



وكان الأهلي تعاقد مع شركة "صلة" لمدة 4 سنوات منذ عام 2018 حتى 2022، بعدما فازت الشركة السعودية بحقوق رعاية النادي مقابل 500 ميون جنيه، قبل فسخ التعاقد.



وأعلن الأهلي تعاقده مع شركة "برزنتيشن سبورتس" لرعاية حقوق بطل الدوري المصري، بشكل رسمي في أكتوبرتشرين الأول 2018 لمدة 4 سنوات مقبلة بمقابل مالي بلغ 520 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 400 مليون، قيمة حقوق البث الفضائية ليصل المجموع إلى 920 مليون.