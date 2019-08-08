تقارير سعودية ترفع أسعار النفط عالميًا

قال متعاملون إن أسعار النفط قلصت خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية، أمس الأربعاء، بفعل تقارير بأن السعودية تدرس خيارات لوقف هبوط سعر الخام.



وأنهت عقود برنت والخام الأمريكي جلسة التداول على خسائر بنحو 4.5%، لتسجلا عند التسوية 56.23 دولار و51.09 دولار للبرميل على الترتيب.



وفي التعاملات اللاحقة ارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار، مع تداول برنت عند 57.43 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 52.36 دولار للبرميل.



وأرجع متعاملون هذا التعافي إلى تقارير بأن مسؤولين سعوديين يدرسون الخيارات كافة، لوقف الهبوط في أسعار النفط، ويعتقدون أن هذا الهبوط ناتج عن مخاوف من تباطؤ اقتصادي وليس وفرة في المعروض من الخام.



وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد الماضي، خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر بواقع 0.75 مقارنة به في أغسطس، ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.



ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت، ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس، حسب بيان اطلعت عليه وكالة بلومبرج.



وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر دون تغيير عن الشهر السابق.