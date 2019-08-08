وول ستريت تتعافى نسبيًا بفضل عوائد السندات

تعافى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت من خسائره الأولية الحادة، ليغلق على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي شهدت مبيعات حادة، وتعافي عوائد السندات من مستويات شديدة الانخفاض أثارت مخاوف من ركود.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 22.45 نقطة، أو 0.09% إلى 26007.07 نقطة بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا مرتفعًا 2.21 نقطة، أو 0.08% عند 2883.98 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 29.56 نقطة، أو 0.38%، إلى 7862.83 نقطة.



وفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض في وقت سابق من صباح الأربعاء، مع سعي المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن من الذهب والسندات الحكومية بفعل مخاوف من تأثير حرب تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة على النمو العالمي.