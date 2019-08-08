توتنهام يقترب من الأرجنتينى لو سيلسو

توصل نادي توتنهام الإنجليزي لاتفاق مبدئي بشأن ضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا.



ويغلق باب الميركاتو الصيفي في إنجلترا، مساء الخميس، أي قبل 24 ساعة فقط من المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الجمعة.



لو سيلسو (23 عامًا) يعد من اللاعبين الموهوبين، وظهر بمستوى مميز مع بيتيس في الموسم الماضي، أهله ليكون جزءًا من المنتخب الأرجنتيني الفائز ببرونزية كوبا أمريكا 2019.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" إنجلترا، فإن توتنهام توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة بيتيس على ضم اللاعب الأرجنتيني الدولي، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.



ويأتي ذلك بعد تعثر مفاوضات توتنهام بشأن ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي.



وكشفت الشبكة أن لو سيلسو لم يتم استدعاؤه لخوض المباراة الودية لفريقه ضد لاس بالماس، مساء الأربعاء، من أجل منحه الفرصة لإتمام انتقاله لصفوف "السبيرز".



وأضاف المصدر ذاته أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتوتنهام، الذي يتفاوض أيضًا من أجل ضم البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي.



توتنهام لم يبرم أي صفقة على مدار الموسم الماضي، ورغم ذلك تأهل الفريق لنهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا، وأنهى الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع.



وتسعى إدارة النادي اللندني لتوفير مطالب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الساعي لتدعيم فريقه قبيل انطلاق الموسم المقبل.