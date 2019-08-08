اليوم.. افتتاح معرض "يا رايحين للنبى الغالى" بمتحف قصر المنيل

يقيم متحف قصر المنيل صباح اليوم الخميس٬ معرضا مؤقتا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت عنوان «يا رايحين للنبي الغالي»، ويعرض به قطعتين نادرتين من كسوة الكعبة، وأيضا مخطوط البردة للإمام البوصيري مدحا وحبا في رسول الله٬ ومصحف نادر لياقوت المستعصمي.



كما يضم المعرض صورتين نادرتين تعرضا لأول مرة للجمهور للأمير محمد علي توفيق وهو بملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج، وسوف يستعرض المتحف تاريخ كسوة الكعبة في العصر الحديث ودور دار الكسوة بالخرنفش وطرز وألوان كسوة الكعبة عبر العصور. يأتي هذا المعرض استكمالا للدور الذي يلعبه متحف قصر المتحف في عرض أندر المقتنيات التي تخص الأمير محمد علي توفيق والمجموعات الأثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة.