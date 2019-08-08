عمورى يعلن انتقاله للجزيرة الإماراتى

أعلن النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" انتقاله لصفوف الجزيرة الإماراتي، ووجّه الشكر إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، على حرصه ودعمه لإتمام الصفقة.



وقام عموري بتعريف نفسه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كلاعب لنادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب الإمارات، ونشر عدة تغريدات قال فيها: "كل الشكر والتقدير للشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه لإتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة، متمنيا أن أكون عند حسن ظنه".



وواصل: "كذلك أشكر سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وأعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي إلى فخر أبوظبي، متمنيا أن أكون عند حسن ظن الجميع".



وأضاف عموري لاعب الهلال السعودي السابق: "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء".



وتابع: "يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق".



وأتم: "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع، وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدا وأنتم في القلب".