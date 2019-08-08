الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بومبيو: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لن تعيق المحادثات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:58 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، أن عمليات إطلاق صواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية ليست عائقا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأطلقت بيونج يانج صواريخ قصيرة المدى للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين، وحذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من أن الأمر يتعلق بـ"تحذير" لواشنطن وسؤول بسبب المناورات العسكرية التي ترى فيها الشمال عائقا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وردا على سؤال عما إذا كانت تلك التجارب الصاروخية تجعل الأجواء أقل ملاءمة لهذه المحادثات، أجاب بومبيو ببساطة "لا".

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن: "نحن نشاهد ما يحدث في كوريا الشمالية". وذكّر بأنه عندما وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017 "كانت هناك تجارب نووية" و"إطلاق لصواريخ بعيدة المدى".

وبومبيو الذي عاد خالي الوفاض من زيارة لبانكوك، حيث حاول عبثا أن يلتقي ممثلين عن كوريا الشمالية على هامش مجموعة من الاجتماعات الإقليمية، قال: "نأمل بأننا نستطيع في الأسابيع المقبلة العودة لطاولة المفاوضات".

وأردف بومبيو: "نستعد لمفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة ونتوقع أن يتمكن الفريقان من الاجتماع".

وهددت بيونج يانج بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعدما أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوما، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وتتضمّن المناورات العسكرية السنوية التي بدأت، الإثنين الماضي، في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

منذ يوم

الأبراج.. عبير فؤاد تحسم الجدل حول تغيير الأبراج

منذ حوالي 10 ساعات

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

ads

الصور

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

الأكثر قراءة

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

انتهاء النزاع بين الأهلى مع شركة "صلة" الرياضية

موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

توتنهام يستبعد التعاقد مع ديبالا بعد ضم لو سيلسو

عمورى يعلن انتقاله للجزيرة الإماراتى

استقبال حافل للوكاكو لحظة وصوله إلى ميلانو

فلامنجو الإيطالى يقترب من التعاقد مع بالوتيلى

الرئيس نيوز

الأهلي: تسوية النزاع مع "صلة" السعودية مقابل 150 مليون جنيه

الأوقاف: 50 مليونا و380 ألف جنيه مبيعات "صكوك الأضاحى"

بالصور.. قطار "المشاعر المقدسة" يظهر خلال موسم الحج الجديد

ننشر.. تفاصيل الخطة التدريبية لموظفي "المحليات" للعام الجديد

منوعات

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية

قوات التحالف تُسقط 13 قتيلا "حوثيًا" في اليمن

اتهام أمريكي جديد لتركيا بدعم داعش في سوريا


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل المولوية المصرية بمهرجان الصيف الدولى

الساقى تطرح كتاب "عندما تختفى بسمتى" للأطفال

اليوم.. افتتاح معرض "يا رايحين للنبى الغالى" بمتحف قصر المنيل

الليلة.. رحلة فرقة حسيب عباس الموسيقية بقصر بشتاك

صفحتنا ع الفيس بوك