استقالة رئيس "الشئون العربية" بالمحافظين احتجاجًا على انحياز الحزب لإيران

أكد إبراهيم مطر، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية بحزب المحافظين، أنه تقدم باستقالته الرسمية من حزب المحافظين، وذلك لعدة أسباب تضر بمقدرات الأمن القومي لمصر، منها أن التوجهات الأخيرة للحزب التي تؤل إلى مهاجمة المملكm العربية السعودية والتي تضر بدورها بمقدرات الأمن القومي لمصر، وهذا ما يتنافي مع السياسة الخارجية لنا والطلبات التي وجهت لشخصه لمهاجمه سياسة المملكة العربية السعودية ومغازلة إيران بشكل لا يليق بسياستنا الخارجية.



وأضاف "إبراهيم"، في بيان له، أن توجهات الحزب المعارضة للنظام والتي تنتقد فقط وتهاجم النظام من أجل المصلحة الشخصية فقط وإصباغ دور الوطنية الزائفة التي لا طائل منها؛ إلا المجاهرة الإعلامية المتمثلة في الهجوم على النظام وإجبار معظم أعضاء الحزب على معارضة التعديلات الدستورية ومن خالف ذلك كان مكانه خارج الحزب وخالف الحزب كافة مبادئه التي نادى بها والديمقراطية المزعومة الذي تم النداء بها ولم يتم تفعيلها داخل الحزب.



وأوضح أن السياسة التي أنتهجها الحزب بالفترة الأخيرة وهي مهاجمة المملكة العربية السعودية والانحياز إلى الجانب الإيراني، مما يتنافى مع السياسة الخارجية لمصر ويضر بمقدرات الأمن القومي لدينا والتخبط بالقرارات وإصدار قرارات سياسية من شأنها الإضرار بالحياة السياسية والانحياز للمصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مما جعله يعلن استقالته النهائية من الحزب.

