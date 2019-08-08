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مصر

تسليم 648 وحدة سكنية بمشروع دار مصر عقب عيد الأضحى بالشروق

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:38 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، عن بدء تسليم 648 وحدة سكنية بواقع 27 عمارة جديدة بمشروع دار مصر، ضمن المرحلة الأولى عقب أجازة عيد الأضحي يوم الأحد المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، موضحًا أن الهيئة الهندسية التى قامت بتفيذه.

وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات لـ"الدستور " أن إجمالي مشروع تنفيذ دار مصر "بلغ نحو 2904 وحدات سكنية بواقع 121 عمارة، وأن الهئية الهندسية التى تنفذ المشروع بالكامل بالمدينة، موضحا أن اجمالي تنفيذ الوحدت التي سيتم تسليمها تبلغ نحو 1301 وحدة سكنية بما يعادل 54 عمارة.

وقال "الغيطي" إنه تم الانتهاء من تنفيذ 384 وحدة سكنية بواقع 16 عمارة بمشروع دار مصر أيضا بالمرحلة الأولى تم استلامها من الهيئة الهندسية، مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 264 وحدة سكنية بواقع "11" عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع.

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