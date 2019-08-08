اليوم.. "ليلة صيفية موسيقية" بقبة الغورى

ضمن نشاط نادي السينما الهندية الشهري، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد)، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، يعرض في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ فيلم The Bodyguard، وذلك بقاعة سينما الهناجر.



الفيلم إنتاج عام 2011، بطولة سلمان خان٬ وكارينا كابور، ومن إخراج صديق، وتدور الأحداث حول "لافلي سينج" الحارس الشخصي الذي استأجره والد "ديفا" لحمايتها من الأشرار فتتضايق من اللحاق بهما في كل مكان وتأتيها فكرة الاتصال بالحارس من رقم مجهول وتتصاعد الأحداث.



كما يقيم مركز إبداع قبة الغورى٬ في الثامنة مساء نفس اليوم (8 أغسطس)، حفل " ليلة صيفية موسيقية"، والذي يقيمة قطاع الصندوق بالتعاون مع المعهد العالي للكونسرفتوار بمشاركة مجموعة من طلبة وأساتذة المعهد.



ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقى الحجرة، وعدد من الأعمال المنفردة، ويقام الحفل تحت إشراف عميد معهد الكونسرفتوار دكتور حنان أبو المجد.