اليوم.. "لا أحد هناك" تختتم فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

في إطار فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب بأرض كوتة٬ والذي تختتم اليوم الخميس٬ تقام في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية القصيرة جدا "لا أحد هناك" والفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب هذا العام٬ للكاتب محمد الحديني. هذا ويناقش العمل كلا من: د. وداد نوفل و.د سحر شريف.



ومن إحدى قصص المجموعة المعنونة بـ"محو وإزالة" نقرأ: في رحلتي إلى أعلى، كدت أصطدم بشخصين يهرولان تجاه الغرفة المظلمة... اقتفيت أثرهما حتى دخلاها.. من ثقبٍ صغير في الباب الذي انغلق ذاتيًا، تلصصت.. وبينما كان (آدم) يتلو اعترافه فوق الكرسي المهيب، أبصرت (نيوتن) يمحو نظريته عن السبورة٬ بمجرد أن انتهيا، عم النور المكان وأينعت شجرة التفاح.