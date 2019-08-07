في خدمتك.. تعرف على أهمية مدد الاشتراك فى التأمين الاجتماعى

نقلا عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي نقدم لكم خلال هذه السطور أهمية مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعى:



تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى فى نظام التامين الاجتماعى وذلك من ناحيتين:

الأهمية الأولى: إنه حتى تستحق الميزة التأمينية وبصفة خاصة المعاش فإنه يشترط مدة مؤهلة للاستحقاق، فالمعاش المبكر مثلا يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات، وبالتالى فإن توافر هذه المدة ضرورى لاستحقاق المعاش، لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك فى أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش.



الأهمية الثانية: أنها تدخل فى تحديد قيمة الميزة التأمينية سواء كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض مدة زائدة أو المكافأة، وبالتالى فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التأمينية. وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح، وبالتالى يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى فى نقطتين أساسيتين:

الأولى: أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التأمينية.

الثانية: أنها أحد عناصر الحساب بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التأمينى.