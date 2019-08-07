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تكنولوجيا

نمو بسوق الساعات الذكية بنسبة 44%

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:58 م
نمو بسوق الساعات
نمو بسوق الساعات الذكية بنسبة 44%
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يشهد سوق الساعات الذكية في الآونة الأخيرة نموا كبيرا في ظل تباطؤ حركة سوق الهواتف الذكية.

وتم شحن نحو 12 مليون وحدة من الساعات الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت ساعة أبل Apple Watch على ريادتها بسوق الساعات الذكية، وتمكنت أبل من شحن 5.7 مليون وحدة، ما يعني أنها تسيطر على نصف السوق تقريبا.

وتسعى شركة سامسونج Samsung إلى تحقيق مليوني شحنة في الربع الثاني من العام الجاري، ليكون أكثر من ضعف عدد الشحنات بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يزال أمام سامسونج طريق طويل لتحقيق ذلك، لكن من المتوقع أن تحقق ساعة سامسونج Galaxy Watch Active2 وغيرها من النماذج الجديدة على توسيع وجودها في السوق.

وتراجعت ساعة Fitbit إلى المركز الثالث، حيث تقلصت عدد شحناتها على الرغم من نمو السوق.

وتراهن سامسونج وشركات أخرى لتخطي حصة سوق شركة Fitbit معتمدة على وجود تقنيات تخص الصحة واللياقة البدنية في ساعاتهم الذكية.

جدير بالذكر أن شركة Fossil التي تنافس سامسونج وأبل على الحصة السوقية قد كشفت عن ساعتها الذكية الجديدة Gen 5 بمعالج Snapdragon wear3100 بسعر 295 دولارا أمريكيا.

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