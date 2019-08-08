فى خدمتك.. تعرف على مشروع الأسر المنتجة من وزارة التضامن
الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:18 ص
مرام سعيدطباعة
تقدم وزارة التضامن مجموعة من المعلومات الهامة من خلال موقعها على الإنترنت، ونقلا عنها نقلنا كل ما يتعلق بمشر ع الأسر المنتجة من كيفية التقديم عليه والمشروعات المتاحة.
المستندات المطلوبة والضمانات هي:
- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي.
- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.
- شهادة تفيد الحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.
- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( لضمان الحكومي، إيصالات الأمانة..ألخ).
- أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.
أنواع المشروعات
- المشروعـات الزراعية والحيوانية.
- المشروعـات التطبيقية.
- المشروعــات اليدويــة والحرفية.
- المشروعــات التجاريــة.
- المشغولات النسوية والخياطة والتفصيل.
- المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعـات متناهية الصغر في هذا المجال.
المستندات المطلوبة والضمانات هي:
- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي.
- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.
- شهادة تفيد الحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.
- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( لضمان الحكومي، إيصالات الأمانة..ألخ).
- أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.
أنواع المشروعات
- المشروعـات الزراعية والحيوانية.
- المشروعـات التطبيقية.
- المشروعــات اليدويــة والحرفية.
- المشروعــات التجاريــة.
- المشغولات النسوية والخياطة والتفصيل.
- المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعـات متناهية الصغر في هذا المجال.