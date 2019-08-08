فى خدمتك.. تعرف على مشروع الأسر المنتجة من وزارة التضامن

تقدم وزارة التضامن مجموعة من المعلومات الهامة من خلال موقعها على الإنترنت، ونقلا عنها نقلنا كل ما يتعلق بمشر ع الأسر المنتجة من كيفية التقديم عليه والمشروعات المتاحة.



المستندات المطلوبة والضمانات هي:

- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي.

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.

- شهادة تفيد الحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.

- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( لضمان الحكومي، إيصالات الأمانة..ألخ).

- أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.



أنواع المشروعات

- المشروعـات الزراعية والحيوانية.

- المشروعـات التطبيقية.

- المشروعــات اليدويــة والحرفية.

- المشروعــات التجاريــة.

- المشغولات النسوية والخياطة والتفصيل.

- المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعـات متناهية الصغر في هذا المجال.