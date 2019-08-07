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عالم

برلمان باكستان يدين تغيير الهند للوضع الخاص فى كشمير

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:56 م
البرلمان الباكستاني
البرلمان الباكستاني
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وافق البرلمان الباكستاني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قرار يدين الخطوات التي تتخذها الهند من اجل إلغاء الوضع الخاص لـ"كشمير".

وذكرت قناة جيو الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن البرلمان الباكستاني ناقش خلال جلسته المشتركة آخر تطورات الأوضاع المتدهورة في كشمير "المحتلة" في ضوء القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الهندية بإلغاء المادة رقم 370 في الدستور التي تنص على منح كشمير "حكمًا ذاتيًا خاصًا".

وقال القرار الصادر عن البرلمان الباكستاني إن هذا الإجراء الهندي يهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لمنطقة متنازع عليها فضلًا عن إجراء عمليات تطهير للقاطنين فيه من الكشميريين.

وطالب القرار الباكستاني كذلك بضرورة حل مشكلة كشمير من خلال الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن باكستان ستواصل الدعم السياسي والدبلوماسي لمواطني كشمير.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان اتهمت الهند مؤخرًا خلال مذكرة مرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي باستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين في كشمير.

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