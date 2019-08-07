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فن

الفيلم الهندى"جادجمينتل هيه كيا".. تحدٍّ فى التمثيل بين كانجانا وراجكومار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:54 م
الفيلم الهندىجادجمينتل
الفيلم الهندى"جادجمينتل هيه كيا"
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تخطت إيرادات الفيلم الهندي "جادجمينتل هيه كيا" (Judgementall Hai Kya) عتبة الـ300 مليون روبية، منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية في 26 يوليوالماضي، مع توقعات بأنَّ يحقق نصف مليار روبية قبل رفعه من الصالات.

ويعدّ الفيلم التجربة الثانية التي تجمع النجمين كانجانا راناوات وراجكومار راو، وتدور أحداثه حول قصة طفلة فَقَدت والديها في سن الطفولة وأصيبت باضطراب عقلي لتسببها في حادث الوفاة.

بعد مرور 20 عامًا تعمل الفتاة في مجال صناعة الأفلام وتضطرها الظروف المعيشية الصعبة لتأجير جزء من منزلها إلى زوجين، ومن هنا تتبدل أحوالها بعدما تُقتَل الزوجة في حريق.

وأصابع الاتهام في الحادث تشير إلى الشابة (كانجانا راناوات) التي تسعى بدورها لإثبات أن الزوج (راجكومار راو) هو القاتل رغم معارضة الجميع لها ووضعها في مصحة نفسيّة لفترة، لكنها تصرّ على تعقّب الزوج الذي ارتبط بإحدى صديقاتها وسافر معها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وبعد محاولاتها البحث عن أي شيء يدينه تكتشف أنَّه مريض نفسي يعشق حرق النساء أحياء وقَتَل كل زوجاته، لكنها في النهاية تنقذ صديقتها بعدما كادت أن تقتل على يد الزوج المهووس.

الفيلم منذ البداية وحتى المشهد الأخير يعدّ تحديًا حقيقيًا في التمثيل بين كانجانا وراجكومار، فأداء الثنائي جاء حماسيًا وخارج التوقعات، إضافة إلى أنَّ قصة الفيلم ساعدتهما على الإبداع لتقديم شيء مختلف تمامًا عما تقدمه السينما الهندية.

وأثار مشهد موت كانجانا حيرة المشاهدين حول ما إذا كانت النهاية قتل أم انتحار، بينما جاء المشهد الختامي أكثر من رائع خصوصًا في تقنيات الحريق والتشابك بين كانجانا وراجكومار.

المخرج براشانت سينج بذل مجهودًا كبيرًا مع الثنائي كانجانا وراجكومار خصوصًا في ما يتعلَّق بالحالة النفسية لكل منهما وانعكاس هذه الحالة على الشاشة.

كانجانا رغم تعرُّضِها للانتقاد والهجوم من الصحفيين بعد واقعة طردها صحفي انتقدها في أحد المؤتمرات، غير إنَّ هذا لم يمنعهم من الإشادة بأدائها وبالفيلم عمومًا، أما راجكومار فاجتمعت الآراء حول صعوده بسرعة الصاروخ، ووصفه الناقد السينمائي، فريد شهريار، بأنَّه النسخة القادمة من النجم أكشاي كومار.

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