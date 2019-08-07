الخارجية الأوكرانية تؤكد قصف طائرة تابعة لها فى ليبيا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، تعرض طائرة أوكرانية لقصف في مطار مصراتة في ليبيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء الأربعاء.



وقالت الخارجية الأوكرانية لصحيفة LIGA الأوكرانية: "نتيجة للهجوم، تم تدمير ذيل الطائرة، وأُصيب مشغل طاقمها بجروح، ودُمرت وثائق جواز سفر الملاح. وقد تم إجلاء طاقم الطائرة بالكامل إلى مكان آمن".



ووفقًا للوكالة الليبية، فأن سفارة أوكرانيا في تونس تتخذ التدابير اللازمة لمساعدة الطاقم وإعادته إلى أوكرانيا.



وكان الجيش الليبي أكد استهداف طائرة شحن أوكرانية تحمل تقنية دفاع عسكري في مطار مصراتة فجر أمس الثلاثاء، لافتا إلى أن تكلفة حمولة طائرة الشحن نحو 900 مليون دولار أمريكي.



وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "سلاح الجو الليبي قام بتدمير طائرة الشحن من طراز إيلوشين في مطار مصراتة في القاعدة الجوية العسكرية، أثناء إنزال الحمولة التي كانت داخلها، وهناك من يقول إنها حمولة أدوية ومساعدات، ولكن في الحقيقة نعلم أنها تحمل مواد عسكرية تركية".



وأضاف المسماري، أن طائرة إيلوشين أوكرانية الصنع ومستأجرة، وكانت قادمة من تركيا إلى مصراتة.