قبل أجازة العيد.. أبرز المنتزهات للاستمتاع بها بأقل تكلفة

تفصلنا أيام قليلة على استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث التنزه بصحبة العائلة والأصدقاء، لقضاء العيد خارج المنزل وسط الأشجار والجنائن، لشحن الطاقة من جديد قبل العودة إلى العمل.



ونستعرض فى السطور التالية أبرز الحدائق والمنتزهات بأقل تكلفة لقضاء جازة العيد بها:



- حديقة الأزهر:

إذا فكرت في الخروج فى أيام العيد، فعليك زيارة حديقة الأزهر، حيث المساحات الخضراء الواسعة، ونافورة المياه التي تعطي جوًا رطبًا في الصيف، وإذا قررت الخروج بأطفالك في أيام العيد اجعلها وجهتك، حيث الحديقة الواسعة فيمكن للصغار اللعب طوال النهار فيها والاستمتاع بالجو الممتع.



- وادي الريان:

أما في وادي الريان بالفيوم، تكتشف عالم خاص جدًا، حيث الطبيعة الخلابة، والشلالات والمناظر الجميلة، فبمجرد وصولك تجد نفسك وسط الشلالات والأماكن الخضراء التي تحتاجها لنفسية أكثر صحة، لا تفوتك.



- حديقة الأسماك:

يعرفها جيدًا الأشخاص ذوات الأعمار الكبيرة، حيث كانت نزهتهم الأساسية في أيام الشباب، وفي العيد يمكنك زيارتها مع أصدقائك لرؤية مجموعة متنوعة ونادرة من الأسماك النيلية والبحرية، وأيضًا زيارة ممرات الحديقة المصممة بطريقة جمالية.



- حديقة الأورمان:

تُعتبر هذه الحديقة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، تشتهر بمعرض الزهور السنوي، والبحيرات الواسعة والصغيرة، والكباري المصممة بطريقة جمالية، ولا تتعدى تذكرة الدخول أكثر من 3 جنيهات.



- سواقي الفيوم:

تعيد المساحات الخضراء الواسعة تجديد طاقتك لمواصة العمل، كما تستطيع قضاء وقت رائع هناك وحولك سواقي المياه الخلابة مع عائلتك وأصدقاءك، كما ستشعر بروعة المكان التاريخية عبر زيارة سواقي الفيوم.