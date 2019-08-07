متحدى الإعاقة بمستقبل وطن بالبحيرة تكرم المتفوقين علميًا فى المحافظة

قامت أمانة متحدي الإعاقة، بحزب مستقبل وطن، فى محافظة البحيرة، بقيادة الدكتور أحمد المحص، بتكريم المتفوقين علميا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر الحزب بدمنهور، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة.



وحضر التكريم المحاسب محمد وجيه خالد، أمين التنظيم بالمحافظة، والمهندس أشرف شاور، أمين العضوية وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وعمرو الزقم أمين الشباب بالمحافظة، ومحمود عبد الصبور أمين إعلام المحافظة، وعدد من أولياء الأمور والطلاب المتفوقين علميا بالثانوية العامة والكليات.



وقال الدكتور أحمد المحص أمين متحدي الإعاقة بالمحافظة، أن الحزب كرم المتفوقين علميا وهم، بليغ زيدان، محمد حراز، محمود الفرماوي، خالد جلال، أسامة الحلبي، أحمد ماهر، مريم أبو السعيد، السيد النجار، أسماء حربي، زياد بركات.