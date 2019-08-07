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عالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو كل الأطراف للهدوء وضبط النفس

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
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تدعو الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الانسحاب الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب ريكر الى "ضبط النفس والمحافظه على الهدوء" في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان. وكان ريكر يكرر دعوة توجهت بها وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت الى جميع الاطراف المعنية بضبط النفس. وقال ريكر في ايجاز للصحفيين "لقد وجهنا دعوة الى جميع الاطراف للحفاظ على الهدوء والتعاون وضبط النفس".

وأضاف ريكر أن أولبرايت المتواجدة حاليا في فلورنسا في ايطاليا ناقشت اليوم الاوضاع على الحدود اللبنانية الاسرائيلية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدربن كل على حده. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الامن 425 ستساعد الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها اسرائيل بمجرد تأكيد الانسحاب رسميا.

وتابع أن الادارة الامريكية تعمل بالتعاون مع الفرنسيين وأعضاء مجلس الامن على هذا الموضوع. ونقل ريكر عن أولبرايت القول انها تحدثت إلى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ومسئولين أخرين في الشرق الأوسط لحثهم على التعاون في هذا الإطار.

وقال إن الولايات المتحدة الامريكية أكدت ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من لبنان وضرورة بسط سلطة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

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