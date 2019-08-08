إيمان على.. عارضة أزياء صومالية تفوز بجائزة "فرانكا سوزانى"

على الرغم من الجدول المحموم في Vogue، كانت سوزاني داعمًا نشطًا وصريحًا للمشاريع الإنسانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Convivio in Milan (التي أسستها) للمساعدة في منع انتشار الإيدز.



وتأسست جائزة فرانكا سوزاني من قبل ابنها بعد وفاتها في عام 2016 بسبب شكل نادر من سرطان الرئة و"إيمان على" عارضة الأزياء هي المستفيدة الثالثة، والفائزان السابقان هما الممثلة جوليان مور والممثلة سلمى حايك.



وإيمان على هى فتاة أمريكية من أصل صومالى، شاركت فى العديد من عروض الأزياء، حيث بدأت إيمان حياتها المهنية في عارضة الأزياء في نيويورك عام 1975، كواحدة من عدد قليل من النساء ذوات البشرة السمراء.



وبصرف النظر عن حياتها المهنية، كرست "إيمان" معظم وقتها للعمل الإنساني، بالعمل مع منظمات مثل صندوق الدفاع عن الأطفال، وحركة مكافحة الجوع وحملة رفع الأمل من أجل الكونغو.



وفي عام 2010، حازت على جائزة أيقونة الأزياء في "CFDA"، وهي عضو في لجنة "Vogue ’s Force of Fashion".