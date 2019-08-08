الجيش الليبى يستهدف آليات تابعة للوفاق فى طرابلس

أعلن المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، استهداف آليات تابعة لميلشيات حكومة الوفاق من خلال سرايا "م.د" في أكثر من موقع.



وأكد المركز الإعلامي عبر حسابه الخاص على فيسبوك بحسب ما أوردت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن وحدات القوات المسلحة تحافظ على جميع تمركزاتها وهي في حالة تأهب لأوامر التقدم باتجاه قلب طرابلس.



وأضاف المركز الإعلامي أن سلاح الجو يرصد تحركات العدو كافة وهو مستهدف في أي لحظة لضرب تجمعات الجماعات الإرهابية.



وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسماري، أكد في وقت سابق من مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي، أن الأوضاع في محاور القتال بالعاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذرا.



وشدد على أن سلاح الجو الليبي يقوم بين الحين والآخر باستهداف بعض المواقع للمليشيات المسلحة.