عرض ريال مدريد لشراء نيمار مقابل 120 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد الإسباني تقدم بعرض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لشراء النجم البرازيلي نيمار مقابل 120 مليون يورو.



وكتبت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية اليوم الأربعاء أن العرض يشمل الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب النادي الملكي إلى النادي الفرنسي.



وحسب الصحيفة، فإن من المفترض أن الريال عرض على نيمار27 عاما إبرام عقد لمدة خمسة أعوام.



كان المهاجم البرازيلي قد انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.



ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة وكان قد صرح في مقابلة مع قناة "او ماي جول" على اليوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان (بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017).



غير أن خوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة، كان قد نفى في تصريحات سابقة إجراء النادي في الوقت الراهن مفاوضات بشأن عودة نيمار.



واضاف أنه وفقا للوضع الراهن فإن عودة نيمار غير مطروحة للنقاش " فهو ليس سعيدا في باريس لكن هذا الموقف يجب أن يتم حله في باريس".