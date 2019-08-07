نقل الرئيس الأسبق دي سيلفا إلى أحد سجون ساو باولو

أصدرت محكمة برازيلية، اليوم، أمرا بنقل الرئيس الأسبق لويس لولا دى سيلفا إلى أحد السجون في سان باولو، حيث يقضي سيلفا عقوبة السجن لمدة 8 أعوام داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة الفيدرالية بتهمة الحصول على رشوة مالية.



وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن مجموعة من أنصار دي سليفا رابطوا خارج مركز الاحتجاز الواقع في مدينة " قرطبة " منذ بدء ضد صدور الحكم ضده بالسجن عام 2018 للمطالبة بإطلاق سراحه.



وأشار إلى أن نقل لولا دي سيلفا إلى سجن ساو باولو يأتي بناء على طلب الشرطة التي أكدت أن وجود أنصاره خارج مركز الاحتجاز الفيدرالي بقرطبة يمثل ضغطا على مواردها المالية في إطار الحفاظ على الأمن.



وصرح متحدث باسم الشرطة البرازيلية بأن وجود الرئيس الأسبق في غرفة وليس زنزانة لا يتناسب أيضا مع الأشخاص المحكوم عليها بالسجن لفترات طويلة.