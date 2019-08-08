خبيرة أبراج لمواليد 8 أغسطس: اعتمد على نفسك

أكدت خبيرة الابراج عبير فؤاد أنه إذا كنت مولودا في يوم 8 أغسطس، فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة لكنك تميل للاندفاع والتسرع.. من المهم أن تحسن توظيف جهودك وتصبر أمام العقبات.



وتابعت: هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.