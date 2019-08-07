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رياضة

زيدان يبدي سعادته بفوز ريال مدريد على ريد بول سالزبورج النمساوي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته البالغة بفوز فريقه وديا بهدف نظيف على نادي ريد بول سالزبورج النمساوي اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الفريق الملكي قدم مباراة جيدة.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية: "لقد كانت مباراة جيدة، لقد جئنا من أجل هذا، لعبنا بخطة مختلفة، سنقوم بالكثير من الأشياء هذا العام، من المهم الاستمرار في استعدادانا للموسم الجديد، نحن نستعد شيئا فشيئا، نتحسن في كل يوم، الأداء اليوم يثبت هذا".

وأشاد زيدان بالمجهود الكبير الذي قام به لاعبوه في مباراة اليوم، معربا عن سعادته بتحقيق الفريق للفوز الثاني على التوالي، وأضاف قائلا: "في النهاية لم يكن الأمر سهلا، كان من المهم أن نقدم مباراة بهذا الشكل أمام فريق جعلت مهمتنا معقد، لا توجد هناك فرق صغيرة، إذا لم تصب كامل تركيزك في المباراة سيعقدون لك الأمور، اليوم لعبنا بجدية وبقوة، المباراة وواجهنا صعوبات أكبر في الشوط الثاني ".
وتابع: "لقد مارسوا الضغط علينا في الأمام، أنا سعيد بالفوز بالمباراة، الفتيان بذلوا جهدا كبيرا".

وتحدث زيدان عن عودة كل من إيدير ميليتاو وكارلوس كاسميرو ولوكا يوفيتش، واختتم قائلا: "أنا سعيد، ما أرغب فيه هو أن يكونوا جاهزين، والآن تتبقى لنا مباراة واحدة قبل أن نبدأ الليجا (الدوري الإسباني)، نرغب في المنافسة هذا العام، لن نذهب إلى ما هو أبعد من هذا، نريد أن نكون بخير
ومستعدين من أجل المنافسة".

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