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اقتصاد

السعودية تبحث مع الدول المنتجة للنفط سبل وقف تراجع الأسعار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
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قال مسؤول سعودي إن بلاده تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية بعد ووصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات.

وأضاف المسؤول الذي طلب الكشف عن هويته إن المملكة لن تتساهل مع التراجع المستمر لأسعار النفط، وتدرس كل الخيارات المتاحة، دون أن يكشف عن الإجراءات التي تجري مناقشتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خفضت بالفعل إنتاجها بأكثر مما هو مطلوب منها، وفقا لاتفاق دول ما يعرف باسم "تجمع أوبك بلس" لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بهدف تعزيز الأسعار.

يذكر أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى 75.60 دولار للبرميل في أبريل الماضي، قبل أن يبدأ التراجع ليصل إلى 56.23 دولار للبرميل اليوم.

كما سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء، مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة غير متوقعة لمخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

ففي بورصة نيويورك للعقود الآجلة تراجعت أسعار النفط بنسبة 4.7% لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو شهرين بعد الزيادة المفاجئة في المخزون.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 2.23 دولار إلى 51.40دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط العالمي، بمقدار 2.12دولار إلى56.82 دولار للبرميل تسليم أكتوبر الماضي.

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