أرباح ماراثون أويل تقفز 50% بدعم من ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي

أعلنت شركة ماراثون أويل كورب، اليوم الأربعاء، عن قفزة قدرها 50 بالمئة في أرباحها الفصلية المعدلة بدعم من زيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي غطت على تراجع في أسعار الخام.



وقالت الشركة إن أرباحها ارتفعت إلى 189 مليون دولار، أو 23 سنتا للسهم، في الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو، مقارنة مع 126 مليون دولار، أو 15 سنتا للسهم، قبل عام.



وبلغ متوسط إجمالي الإنتاح 435 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي، ارتفاعا من 419 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الثاني من 2018.