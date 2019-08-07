النفط يقلص خسائره بفعل تقارير لوقف هبوط السوق

قال متعاملون إن أسعار النفط قلصت خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية، اليوم الأربعاء، بفعل تقارير بأن السعودية تدرس خيارات لوقف هبوط سعر الخام.



وأنهت عقود برنت والخام الأمريكي جلسة التداول على خسائر بحوالي 4.5 في المئة لتسجلا عند التسوية 56.23 دولار و51.09 دولار للبرميل على الترتيب.



وفي التعاملات اللاحقة ارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار مع تداول برنت عند 57.43 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 52.36 دولار للبرميل.



وأرجع متعاملون هذا التعافي إلى تقارير بأن مسؤولين سعوديين يدرسون كافة الخيارات لوقف الهبوط في أسعار النفط وإنهم يعتقدون أن هذا الهبوط ناتج عن مخاوف من تباطؤ اقتصادي وليس وفرة في المعروض من الخام.