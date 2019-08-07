لاسك النمساوي يفوز على بازل السويسري بأبطال أوروبا

فاز فريق لاسك لينز النمساوي على مضيفه بازل السويسري (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.



تقدم الفريق النمساوي عن طريق لاعبه جيرنوت تراونر في الدقيقة 51، قبل أن يسجل زميله إراي كيومارت الهدف الثاني في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 87، سجل لوكا زيوفي لاعب بازل هدف تقليص الفارق لناديه.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، حيث يمتلك الفريق النمساوي أفضلية كبيرة بعد فوزه ذهابًا خارج ملعبه.

