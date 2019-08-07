"الفقى": مصر رفضت ملايين الدولارات من العراق مقابل تغيير موقفها من غزو الكويت

قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه أبلغ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فجرًا يوم احتلال العراق للكويت، إلا أن بعض المحيطين به حذروه من هذه الخطوة، حيث نصحوني بإبلاغ أحد أبنائه علاء أو جمال مبارك، حتى يبلغونه هما بطريقة لطيفة.



وأضاف "الفقي" خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه حين أبلغ "مبارك" باحتلال العراق للكويت، قال له حينها: "البعض حذرني من إبلاغك" فما كان من مبارك إلى أن رد قائلًا: "كنت عايز تبلغني إمتى لما دولة عربية تتشال من على الخريطة".



وكشف المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، عن أن العراق إبان احتلاله للكويت، تبرع بـ25 مليون دولار إلى مصر، وتم إرسالها مع علي عبد الله صالح الرئيس اليمني الراحل، حتى تأخذ مصر مقعدًا محايدًا من غزو الكويت، ولكن مصر رفضت التبرع ولم تقبله.