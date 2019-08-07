"الرى": تشغيل محطة مياه الأقصر بعد إزالة بقعة السولار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، إعادة تشغيل محطة مياه الأقصر، وذلك عقب غلقها احترازيا، بعدما تم رصد بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218، وبطول 100 متر وعرض 50 مترا، من خلال أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل.



كما مشطّت إدارة نيل الأقصر المنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر، وتتبع مسار البقعة وتفتيتها، ومعرفة مصدرها لاتخاذ اللازم قانونيا، وتم على الفور التنسيق بشأن غلق محطة مياه الأقصر احترازيا.



جدير بالذكر أنه تم القضاء عَلى آثار البقعة، ولَم يتبقِ أي آثار تلوث للمجري المائي حاليا، كما تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب وتشغيل المحطة بعد أن تمت السيطرة تماما على البقعة ومحو آثارها، وتشغيلها بالفعل.