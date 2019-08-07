أسباب إغلاق "جوجل" تطبيق الرحلات

أغلقت شركة جوجل تطبيق الرحلات Trips، وقامت الشركة بدمج معظم ميزاته إلى تطبيقات أخرى مثل Google Maps وخصائص Search، بحسب موقع engadget الأمريكي.



ومن الآن سيكون التركيز على جذب المستخدمين مرة أخرى إلى Travel وتضمين مزيد من الميزات والخصائص في تطبيق جوجل للخرائط والملاحة.



كما ستظل الملاحظات والأماكن المحفوظة والحجوزات قيد البحث طالما قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، كما سيكون لدى المستخدمين خيار إضافة أو تعديل الملاحظات، حيث سيجد أيضًا أشياء للقيام بها، وأماكن محفوظة وحجوزات رحلة (فى المستقبل القريب) في تطبيق الخرائط، وستصبح حجوزاته متاحة تلقائيًا فى وضع عدم الاتصال.