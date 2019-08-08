الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تقارير ومتابعات

بخيوط من الذهب والفضة.. مراحل صناعة كسوة الكعبة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:16 ص
جريدة الدستور
محمد النادي
طباعة
ads
تُعد كسوة الكعبة المشرفة من أهم مظاهر التشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها، حيث برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، والتي تحتاج 675 كجم من الحرير الخام الأسود والأخضر، و220 كجم من خيوط الفضة الخالصة والمطلية بالذهب لنقش الآيات القرآنية.

ويتم تغير كسوة الكعبة المشرفة مرة في السنة، صبيحة يوم عرفة؛ اتباعًا لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، حيث ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية والنفقات كانت من بيت مال المسلمين.

وتمر كسوة الكعبة المشرفة بمجموعة من الأقسام الفنية والتشغيلية حتى تظهر بهذا بالشكل النهائي، أبرزها:

1- الصباغة
هي أولى مراحل إنتاج الكسوة بالمصنع؛ حيث يزود قسم الصباغة بأفضل أنواع الحرير في العالم، ثم النسيج الآلي الذي يحتوي على الآيات القرآنية، ثم قسم المختبر والذي يقوم بإجراء الاختبارات المتنوعة للحرير والقطن من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

2- الطباعة
ويتكون من قسم التطريز وقسم خياطة الكسوة، ووحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة.

جدير بالذكر أنه في الدولة المملوكية وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس أصبحت الكسوة ترسل من مصر، حيث كان المماليك يرون أن هذا شرف لا يجب أن ينازعهم فيه أحد، حتى ولو وصل الأمر إلى القتال، فقد أراد ملك اليمن "المجاهد" في عام 751هـ أن ينزع كسوة الكعبة المصرية ليكسوها كسوة من اليمن، فلما علم بذلك أمير مكة أخبر المصريين فقبضوا عليه، وأرسل مصفدًا بالأغلال إلى القاهرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة غامضة من النني تكشف حقيقة الرحيل عن الأرسنال

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

منذ 37 دقيقة

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

منذ حوالي 17 ساعة

أصابه بارتجاج فى المخ.. تفاصيل اعتداء نائب برلمانى على عضو جهاز تنفيذى بالإسماعيلية

ads

الصور

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

الأكثر قراءة

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

انتهاء النزاع بين الأهلى مع شركة "صلة" الرياضية

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

انتهاء النزاع بين الأهلى مع شركة "صلة" الرياضية

توتنهام يقترب من الأرجنتينى لو سيلسو

يوفنتوس ومانشستر سيتي يتبادلان دانيلو وكانسيلو

عرض ريال مدريد لشراء نيمار مقابل 120 مليون يورو

الرئيس نيوز

الأهلي: تسوية النزاع مع "صلة" السعودية مقابل 150 مليون جنيه

الأوقاف: 50 مليونا و380 ألف جنيه مبيعات "صكوك الأضاحى"

بالصور.. قطار "المشاعر المقدسة" يظهر خلال موسم الحج الجديد

ننشر.. تفاصيل الخطة التدريبية لموظفي "المحليات" للعام الجديد

منوعات

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية

قوات التحالف تُسقط 13 قتيلا "حوثيًا" في اليمن

اتهام أمريكي جديد لتركيا بدعم داعش في سوريا


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض "يا رايحين للنبى الغالى" بمتحف قصر المنيل

الليلة.. رحلة فرقة حسيب عباس الموسيقية بقصر بشتاك

اليوم.. "ليلة صيفية موسيقية" بقبة الغورى

اليوم.. "لا أحد هناك" تختتم فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك