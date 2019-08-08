بخيوط من الذهب والفضة.. مراحل صناعة كسوة الكعبة

تُعد كسوة الكعبة المشرفة من أهم مظاهر التشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها، حيث برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، والتي تحتاج 675 كجم من الحرير الخام الأسود والأخضر، و220 كجم من خيوط الفضة الخالصة والمطلية بالذهب لنقش الآيات القرآنية.



ويتم تغير كسوة الكعبة المشرفة مرة في السنة، صبيحة يوم عرفة؛ اتباعًا لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، حيث ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية والنفقات كانت من بيت مال المسلمين.



وتمر كسوة الكعبة المشرفة بمجموعة من الأقسام الفنية والتشغيلية حتى تظهر بهذا بالشكل النهائي، أبرزها:



1- الصباغة

هي أولى مراحل إنتاج الكسوة بالمصنع؛ حيث يزود قسم الصباغة بأفضل أنواع الحرير في العالم، ثم النسيج الآلي الذي يحتوي على الآيات القرآنية، ثم قسم المختبر والذي يقوم بإجراء الاختبارات المتنوعة للحرير والقطن من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.



2- الطباعة

ويتكون من قسم التطريز وقسم خياطة الكسوة، ووحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة.



جدير بالذكر أنه في الدولة المملوكية وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس أصبحت الكسوة ترسل من مصر، حيث كان المماليك يرون أن هذا شرف لا يجب أن ينازعهم فيه أحد، حتى ولو وصل الأمر إلى القتال، فقد أراد ملك اليمن "المجاهد" في عام 751هـ أن ينزع كسوة الكعبة المصرية ليكسوها كسوة من اليمن، فلما علم بذلك أمير مكة أخبر المصريين فقبضوا عليه، وأرسل مصفدًا بالأغلال إلى القاهرة.