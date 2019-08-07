"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

كشف التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في مصر، مع خلية "إخوان الكويت"، ارتباطها بشبكة واسعة مع أفرع للتنظيم داخل الكويت وقطر، وسعيها لإقامة شبكات إخوانية في السعودية والإمارات، الأمر الذي ساعد في تسليم الكويت الخلية إلى مصر يوليو الماضي.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول مساعي الخلية لتكوين شبكة داخل دول الخليج للإضرار بهم وبمصر:



- أعلنت الكويت منتصف يوليو 2019 تسليم القاهرة 8 أفراد مصريين شكلوا خلية تابعة للإخوان، استغلت الكويت لإدارة أنشطتها ضد مصر وبعض الدول العربية، والحصول على أموال لدعم أنشطتها.



- كشفت التحقيقات التي أجرتها الكويت عن ارتباط الخلية بأفراد وجمعيات خيرية داخل الكويت، وما زالت التحقيقات جارية مع من وفروا الدعم والإيواء للخلية منذ عام 2013، وتعمل الكويت الآن مع مصر على تتبع باقي أفراد التنظيم المختبئين داخل الكويت بهويات مزورة.



- أكدت التحقيقات التي أجرتها مصر أن "خلية إخوان الكويت"، خططت لإنشاء شبكة من الخلايا تتبع تنظيم الإخوان الدولي في كل من الكويت، والسعودية، والإمارات لتوسيع نشاط الجماعة، وجمع تبرعات مالية عبر الجمعيات الخيرية، بخلاف عمليات غسيل الأموال عبر شركات الصرافة ومحال الذهب والمجوهرات.



- زرعت "خلية الكويت" عناصر لها بدول الخليج العربي لجمع معلومات اقتصادية وسياسية عنها، وتمريرها إلى قيادات الجماعة الهاربة في قطر وتركيا للإضرار بأمن هذه الدول.



- استغلت الخلية العنصر النسائي في نقل الأموال لتضليل الأجهزة الأمنية، حيث يتم إرسال الأموال إلى مصر لتسليمها لعناصر إخوانية، بخلاف إرسال قدر كبير من الأموال إلى جماعات مسلحة في سيناء من بينهم "أنصار بيت المقدس" الموالي لداعش.



- عقب تسلم القاهرة الخلية، سافر وفد أمني مصري للكويت، لاستكمال ضبط باقي العناصر الهاربة والمتخفية، وسط تعاون بين البلدين للتضييق على الأنشطة غير المشروعة للتنظيمات الإجرامية.