خماسي مجلس الأمن يجدد دعمه لمستقبل آمن ومستقر لليمنيين

جددت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، التزامها بدعم مستقبل آمن ومستقر لكل اليمنيين وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأعرب الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان نشر على موقع السفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في العاصمة المؤقتة عدن.



كما دعا ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فورًا، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلميًا.