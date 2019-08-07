"داو جونز" يقلص خسائر 580 نقطة ويغلق على انخفاض هامشي

تحول معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع عند نهاية جلسة اليوم الأربعاء، بعد الخسائر الحادة التي ضربتها خلال التعاملات مع تراجع حاد لعوائد السندات الحكومية.



وتمكن "داو جونز" من تقليص خسائره التي تجاوزت 580 نقطة خلال التعاملات ليغلق على انخفاض هامشي، بينما تحول كل من "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" للارتفاع مع مكاسب سهم آبل.



وجاء هبوط "وول ستريت" خلال التعاملات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، جراء هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2016.



وأدى ذلك إلى انعكاس عائد السندات الأمريكية بأكبر وتيرة منذ عام 2007، مما يثير مخاوف حدوث ركود اقتصادي.



وحدد البنك المركزي الصيني اليوم السعر المرجعي لليوان أضعف من التوقعات، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة بكين بشكل رسمي بالتلاعب بالعملة.



وتزايدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مؤخرًا مع اعتزام واشنطن فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية بداية من الشهر المقبل.



وعند نهاية التعاملات، انخفض داو جونز" الصناعي بنحو 0.09 % أو ما يعادل 22 نقطة إلى 26007 نقطة



بينما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.08 % إلى 2883 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.4 % إلى 7862 نقطة.



واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.611.

