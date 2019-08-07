تفاصيل اختبارات فرقة كورال أطفال الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عن عقد لجنة اختبار لاختيار أطفال جدد من الجنسين للانضمام لفرقة كورال أطفال الأوبرا على أن يكون سن (الطفل ة) من أربع إلى خمس عشر سنة، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الساعة العاشرة صباحا بالمبنى الإداري قاعة ٢.



وأوضحت دار الأوبرا فى بيان صحفي، أنه على من يرغب في الالتحاق الحضور في الميعاد وسحب استمارة من مدير الفرقة شريف عاصم، وملء البيانات ويكون برفقته عدد ٢ صورة شخصية حديثة وشهادة ميلاد كمبيوتر وصورة بطاقة، ولي أمر الطفل أو الطفلة، وأن الاستمارة مجانية بدون أي رسوم أ وإشارت إلى أنه وعند اختيار الأولاد الذين اجتازو الأختبار ومن ثم إلحاقهم بالفرقة يكون دخولهم بدون أي مصاريف ولا رسوم ماديه نهائي.



يذكر أن، فرقة كورال أطفال الأوبرا تابعة للإدارة العامة للموسيقى العربية، برئاسة چيهان مرسي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وتدريب وإشراف كل من الدكتورة سهير حسين، والدكتور مصطفى محمود.