الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

تفاصيل اختبارات فرقة كورال أطفال الأوبرا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
ads
أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عن عقد لجنة اختبار لاختيار أطفال جدد من الجنسين للانضمام لفرقة كورال أطفال الأوبرا على أن يكون سن (الطفل ة) من أربع إلى خمس عشر سنة، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الساعة العاشرة صباحا بالمبنى الإداري قاعة ٢.

وأوضحت دار الأوبرا فى بيان صحفي، أنه على من يرغب في الالتحاق الحضور في الميعاد وسحب استمارة من مدير الفرقة شريف عاصم، وملء البيانات ويكون برفقته عدد ٢ صورة شخصية حديثة وشهادة ميلاد كمبيوتر وصورة بطاقة، ولي أمر الطفل أو الطفلة، وأن الاستمارة مجانية بدون أي رسوم أ وإشارت إلى أنه وعند اختيار الأولاد الذين اجتازو الأختبار ومن ثم إلحاقهم بالفرقة يكون دخولهم بدون أي مصاريف ولا رسوم ماديه نهائي.

يذكر أن، فرقة كورال أطفال الأوبرا تابعة للإدارة العامة للموسيقى العربية، برئاسة چيهان مرسي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وتدريب وإشراف كل من الدكتورة سهير حسين، والدكتور مصطفى محمود.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ يوم

اضغط الآن.. تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020| تنسيق المرحلة الثانية

منذ يوم

المتهمون بقتل زوج وإخفاء جثته فى الصحراء: "شاذ جنسيًا"

منذ يوم

رابط مباشر .. معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط

ads

الصور

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

الأكثر قراءة

"إخوان الكويت".. قصة الشبكة التي أحبطت مصر تمددها لدول الخليج

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

مباشر.. موقع نتيجتك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة للقبول في الكليات nategtk نتيجة المرحلة الثانية 2019

ستوديو

أول قصة حب في حياة سمير صبري ادعت نسبها للفنان فريد الأطرش

الغندور عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا: "اترمى برة" (فيديو)

بعد 8 سنوات.. مصطفى قمر يستقر على موعد طرح ألبوم "ضحكت ليا"

راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.. صورة

رياضة

زيدان يبدي سعادته بفوز ريال مدريد على ريد بول سالزبورج النمساوي

لاسك النمساوي يفوز على بازل السويسري بأبطال أوروبا

أولمبياكوس اليوناني يفوز على باشاك شهير التركي بدوري أبطال أوروبا

الإصابات تضرب سيلتا فيجو قبل مباراته أمام ريال مدريد في الليجا

الرئيس نيوز

الأوقاف: 50 مليونا و380 ألف جنيه مبيعات "صكوك الأضاحى"

بالصور.. قطار "المشاعر المقدسة" يظهر خلال موسم الحج الجديد

ننشر.. تفاصيل الخطة التدريبية لموظفي "المحليات" للعام الجديد

"الطب الشرعى" تنتهي من تشريح 22 جثمانا لشهداء "معهد الأورام"

منوعات

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

دراسة تدحض «خرافة» ربط تناول القهوة قبل النوم بالأرق

دراسة تحذر: ارتفاع درجة الحرارة يهدد حياة الآلاف فى الصين

كشكول

نتيجة مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة مساء الغد

المنيا الأزهرية تفوز بأفضل منطقة فى تنفيذ عمليات الإخلاء بالمعاهد

تدريب معلمى الأزهر على العمل بالسبورة الذكية بدءًا من العام القادم

أمين عام الأزهر يطالب باعتماد نتجية دراسات عليا أصول بالمنوفية

إسلام سياسي

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية

قوات التحالف تُسقط 13 قتيلا "حوثيًا" في اليمن

اتهام أمريكي جديد لتركيا بدعم داعش في سوريا


زيت وسكر

هذا الاختبار قد يؤدي لتلف عضلة القلب!

تفاصيل عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس

انتهاء صرف المقررات التموينية لشهر اغسطس بشمال سيناء

إغلاق 4 صيدليات.. والسبب!

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

تفاصيل اختبارات فرقة كورال أطفال الأوبرا

كبار المبدعين يكشفون لـ"الدستور" مشروعاتهم الجديدة

شاكر عبد الحميد: كتابي القادم عن الإبداع والاضطرابات النفسية

"أيقونة للخيال".. لهذا استحقت الأمريكية توني موريسون وسام الحرية

صفحتنا ع الفيس بوك