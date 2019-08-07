10 مميزات في هاتف Galaxy Note10 الجديد

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي طال انتظاره من جانب المستهلكين حول العالم.



ويجمع الإصدار الأحدث في سلسلة هواتف Galaxy Note بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة يعيشونها.



وتواصل سامسونج من خلال تطوير هاتف Galaxy Note10 التزامها المتمثل بالارتقاء بتجربة المستخدمين العصريين لهواتف Note الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية في تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والإبداع ويحلمون بهاتف ذكي يمكّنهم من الانتقال بشكل سلس من الأفكار إلى الإنجازات بدون أي جهد.



ويقدّر مستخدمو Galaxy Note بشكل كبير قوة التصميم المتطور - ليس فقط من ناحية الشكل وإنما المضمون أيضًا بغية الحصول على تجربة استخدام مثالية، لذلك صممت سامسونج كل عنصر من عناصر Galaxy Note10 ليكون أنيقًا ونحيفًا وخاليًا من أي عوائق يمكن أن تشتت الانتباه، بحيث يتمكن المستخدمين من تركيز اهتمامهم الكامل على الأفكار والمشاريع والمحتوى الأكثر أهمية.



ولأول مرة على الإطلاق، يأتي أحد هواتف سلسلة Galaxy Note في حجمين اثنين بحيث يمكن للمستهلكين استخدام الحجم الذي يتناسب مع متطلباتهم.



ويفتح هاتف Galaxy Note10 الجديد إمكانات لا حصر لها أمام المستخدمين الذين يرغبون بالاستمتاع بمزايا قلم S Pen والقدرات العملية المتعددة في جهاز واحد أنيق يحتوي على شاشة عرض سينمائية لا متناهية قياس 6.3 بوصة في أكثر هواتف سلسلة Note نحافةً حتى الآن، بينما يتميز هاتف Galaxy Note10+ بأكبر شاشة عرض على الإطلاق مع شاشة سينمائية لا متناهية قياس 6.8 بوصة على جهاز أنيق سهل الحمل والاستخدام.



ويتميز هاتف سامسونج الجديد Note10 بشاشة سينمائية لا متناهية تمتد من حافة الجهاز إلى الحافة الأخرى بدون حواف للإطار تقريبًا، ويأتي شاشة عرض ديناميكية من نوع Dynamic AMOLED الحائزة على جوائز عدة، مع حصولها على اعتماد تقنية HDR10+ واحتوائها على تقنية تقارب إضاءة الصور ذات المدى الديناميكي Dynamic Tone Mapping.



ويولي مستخدمو هواتف Galaxy Note أهمية خاصة لمسألة الإنتاجية، حيث يؤمنون بقدرة هواتفهم على مساعدتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في حياتهم اليومية. ويتيح Galaxy Note10 لهذه الفئة من المستخدمين الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتميز بها الهاتف مثل التقنيات الجديدة والقدرات المحسنة ومستوى التكامل القوي مما يمنح المستخدمين حرية العمل بالطريقة التي تجعلهم أكثر إنتاجية.



وتحويل الكتابة اليدوية إلى نص رقمي: يأتي هاتف Galaxy Note10 مع ميزة جديدة في قلم S Pen المدمج والمعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات وتحويل الكتابة اليدوية بشكل فوري إلى نص رقمي إضافة إلى تحويلها إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة بما في ذلك برنامج "مايكروسوفت وورد".



ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا تخصيص الملاحظات عن طريق تقليص أو تكبير أو تغيير لون النص، إلى جانب تنسيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها وذلك في بضع نقرات فقط.



وتطور قلم S Pen: يعتمد هاتف Galaxy Note10 على إمكانيات قلم S Pen المستندة إلى تقنية البلوتوث منخفض الطاقة والتي تم تقديمها أول مرة في هاتف Note9 عن طريق إضافة مزايا الحركات الجوية “Air Actions”، مما يتيح لك التحكم في جوانب معينة من الجهاز باستخدام إيماءات مع قلم S Pen. ومن خلال الاستفادة من حزمة أدوات تطوير البرمجيات SDK الخاصة الحركات الجوية “Air Actions”، يمكن للمطورين إنشاء عناصر تحكم مخصصة تمنح المستخدمين القدرة على ممارسة الألعاب أو استخدام تطبيقاتهم المفضلة باستخدام الإيماءات.

بالإضافة لقاعدة سامسونج DeX وتجربة إتصال سريع بنظام ويندوز مما يسهل على المستخدمين العمل بشكل أكثر سلاسة.



ويمكن لمنشئي المحتوى والمستخدمين العاديين مع هاتف Galaxy Note10 استخدام الأدوات الحديثة لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو مذهلة – ومشاركتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وبفضل تقنيات وبرامج التصوير المتقدمة التي يحتويها الهاتف، سيستمتع المستخدمون بالمستوى التالي من قدرات التصوير الاحترافي.



وتقنية تسجيل الفيديوهات فائقة الجودة: يتيح Galaxy Note10 للمستخدمين التقاط فيديو احترافي دون الحاجة إلى أي جهد إضافي. وتعمل تقنية التركيز المباشر على إجراء تعديلات في عمق المجال لكي تتمكن من طمس الخلفية والتركيز على الجسم المراد تصويره، في حين تعمل تقنية Zoom-In Mic على تضخيم الصوت في الإطار والتخلص من المؤثرات السلبية للمساعدة في التركيز على الأصوات التي تريدها فقط. وتعمل ميزة Super Steady الجديدة والمحسنة على تثبيت اللقطات لإزالة الصدمات والاهتزازات التي عادة ما تؤدي إلى ضبابية الحركة، وهي متاحة الآن في وضعية التصوير Hyperlapse لمقاطع الفيديو الثابتة ذات الفاصل الزمني.



وتحرير سريع وسهل للفيديوهات: بمجرد تسجيل مقطع الفيديو، يمكن لمستخدمي Galaxy Note10 البدء بعملية تحريره فورًا من الهاتف. ويمكن استخدام محرر الفيديو مع قلم S Pen، لذا بدلًا من الضغط على الفيديو لتحديد مقطع أو تحريره، يمكن للمستخدمين اختيار اللحظة الدقيقة التي يريدونها بواسطة القلم. وبالنسبة للمبدعين الذين يحتاجون إلى مزيد من التحكم في فيديوهاتهم، يوفر تطبيق Adobe Rush مجموعة متطورة من أدوات التحرير، مع مستوى أكثر دقة باستخدام قلم S Pen.



ومسجل الشاشة: يقدم هاتف سامسونج الجديد للاعبين الذين يرغبون بإضفاء طابعًا شخصيًا على محتوى اللعبة التي يمارسونها، ولمدوني الفيديوهات الذين يرغبون في تحسين برامجهم التعليمية، ميزة مسجل الشاشة الذي يتيح لهم تسجيل كل ما يظهر على الشاشة بسهولة إضافة إلى استخدم صورة داخل الصورة لإضافة المزيد من التأثيرات فضلًا عن استخدم قلم S Pen لكتابة التعليقات أثناء تسجيل الفيديوهات للحصول على فيديو أكثر إمتاعًا وجاذبية.



وأداة رسم بتقنية الواقع المعزز وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد: يتيح هاتف Galaxy Note10 للمستخدمين إمكانية الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز والمسح ثلاثي الأبعاد في الكاميرا، فإلى جانب عدسة الكاميرا فائقة الاتساع، يمنح الهاتف المبدعين وسيلة جديدة تمامًا للتعبير عن مهارتهم. ومع أداة الرسم بتقنية الواقع المعزز، يمكن للمستخدم الاستفادة من قلم S Pen لتخصيص الصور بالرسومات الديناميكية والتأثيرات والرسوم المتحركة التي تتعقب الصورة. ومن خلال الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، الذي يُعد الميزة الأولى من نوعها في سلسلة Galaxy Note، يمكن لكاميرا رؤية العمق في الهاتف إجراء فحص لجسم ما وتحويله على الفور إلى عرض ثلاثي الأبعاد يمكن مشاركته.



والوضع الليلي: يلتقط الناس الكثير من صور سيلفي في حالات الإضاءة المنخفضة - في العشاء أو في الحفلات أو وقت غروب الشمس، لذلك يسمح الوضع الليلي في هاتف سامسونج الجديد، المتاح الآن على الكاميرا الأمامية أيضًا للمستخدمين بالتقاط صور سيلفي مذهلة بغض النظر عن ظروف الإضاءة السيئة.



ويعتمد مستخدمو سلسة Note على هواتفهم للقيام بكل شيء خلال حياتهم – ويتعدى ذلك الاستخدام حدود المهام اليومية، ليشمل تنفيذ المشروعات الكبيرة وإدارة أعمالهم وتحرير الفيديوهات ومشاركتها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إضافة إلى إنشاء رسوم توضيحية مذهلة باستخدام قلم S Pen. ولمساعدتهم على القيام بكل ذلك، تم تصميم جهاز Galaxy Note10 بمكونات وعناصر عالية المستوى وميزات فائقة من الجيل التالي.



وشحن فائق السرعة: مع 30 دقيقة فقط من الشحن، يمكن جهاز Galaxy Note10+ أن يستمر بالعمل طوال اليوم مع قدرة شحن سلكية تصل إلى 45 واط.



ومشاركة الشحن لاسلكيًا: يأتي هاتف سامسونج الجديد مع خاصية مشاركة الشحن لاسلكيًا PowerShare التي تتيح للمستخدمين إعادة شحن ساعة Galaxy Watch أو سماعات Galaxy Buds أو أي جهاز آخر يدعم منصة الشحن اللاسلكي من سامسونج لاسلكيًا وذلك باستخدام Galaxy Note10.



وممارسة الألعاب: نظرًا للتطورات التي تشهدها رسومات ودقة ألعاب الهواتف المتحركة، يتطلب الحصول على أفضل تجارب الألعاب أن يكون الهاتف مزودًا بأعلى المواصفات. ويتميز هاتف Galaxy Note10 باحتوائه على أنحف نظام تبريد على مستوى القطاع، والذي يوفر الأداء الأمثل أثناء اللعب مع الحفاظ على أناقة ونحافة الجهاز. وبفضل تقنية محسن الألعاب Game Booster المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يعمل هاتف Galaxy Note10 على تحسين الأداء واستهلاك الطاقة استنادًا إلى نوع اللعبة. ومع خدمة بث المحتوى PlayGalaxy Link P2P، يمكن للمستخدمين مواصلة اللعب أثناء التنقل دون الحاجة إلى وجود مساحة تخزين محلية على الجهاز.



وسرعات اتصال فائقة (Hyper-fast Speed): مع خيارات تقنيات الاتصال الشبكي LTE و5G، يمكن لمستخدمي Note10 الاستمتاع بتجربة اتصال معززة مع السرعات الفائقة التي يوفرها مشغلو خدمات الاتصال. ويعملGalaxy Note10+ 5G على تمكين المستخدمين من الاستفادة من شبكة الجيل التالي ليستمتعوا بتجربة بث عالية الدقة إضافة إلى تنزيل المحتوى بسرعة فائقة وبث الألعاب ذات الرسومات الثقيلة في الوقت الفعلي. ومن خلال تمكين المستخدمين من القيام بكل ما يحبونه بسرعة فائقة، يعيد هاتف Note10+ 5G تغيير الطريقة التي نستهلك بها المحتوى ونتواصل بها مع الأصدقاء والعائلة.

