خارجية ليبيا تدعو البعثات الدبلوماسية لإيقاف التعامل مع حكومة الوفاق

طالب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، في تعميم له كل السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) مساء اليوم.



وقال الحويج في تعميمه للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج: «إن وقوفكم مع حكومة الوفاق غير الدستورية ينتهك سيادة الوطن يومًا بعد يوم، ويعتبر الوقوف مع الميليشيات والجماعات المتطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم الذي يستحق منكم الوقوف معه فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان».



ودعا وزير الخارجية إلى دعم خيارات الشعب الليبي وإيصال الحقيقة إلى الدول محل اعتمادهم بأن ما تقوم به القوات المسلحة العربية هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد وطرد ومحاربة الميليشيات الفاسدة التي أحرقت الحرث والنسل.



وطالب السفارات والبعثات والقنصليات التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

