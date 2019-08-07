وفد من "الحرية المصري" يزور مصابي حادث معهد الأورام

كلف الدكتور الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وفدًا من الحزب لزيارة مصابى الحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام.



وقام وفد من رفيع المستوى من الحزب بقيادة المهندس فايق جرجس مسئول أمانة المواطنة وبالتنسيق مع معهد ناصر من خلال أمانة المواطنة بزيارة لمصابى حادث التفجير الإرهابى الذى تم أمام المعهد القومى للأورام.



وشارك فى الزيارة، الدكتور أحمد بيومى الأمين العام المساعد، وجورج فهمى أمين المواطنة وشادى صموئيل الأمين المساعد للمواطنة، ومنير حليم أمين حقوق الإنسان، والدكتورة منار ميخائيل أمين مساعد الصحة، والدكتور صموئيل عصام أمين لجنة التخطيط الإستراتيجى والدكتورة علياء مساعد أمين المرأة، وميلاد طلعت الأمين المساعد للمهنيين، وأسامة جمال مسئول قطاع القاهرة الكبرى للمهنيين.



وتواصل الوفد مع أسر مصابى الحادث للاطمئنان على حالة المصابين، وتقدم وفد الحزب بكل الشكر إلى القيادة السياسية الحكيمة ووزيرة الصحة والدكتور صلاح جاد القائم بأعمال مدير معهد ناصر، على الرعاية الطبية الشاملة التي قدموها إلى جميع المصابين.