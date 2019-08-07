٤ طرق طبيعية للتغلب على البقع الداكنة

يعاني بعض السيدات من مشاكل في بشرتهن كالبقع الغامقة وحب الشباب، الأمر الذي يجعلهن يشعرن بالحرج والضيق أمام الآخرين، إلا أن دكتورة سارة فاروق أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، أكدت أن هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها إخفاء البقع الداكنة مع مرور الوقت.



خل التفاح

يعمل خل التفاح على توحيد لون البشرة وتجانسها، حيث يتم إحضار قطنة مبللة بخل تفاح وتدليك الوجه بها لبضع دقائق ثم شطف الوجه بالماء جيدا وتكرر العملية يومين في الأسبوع.



عصير الليمون

يعمل الليمون على تفتيح لون البشرة وتنظيفها بعمق وإزالة البقع الداكنة، حيث يتم تدليك البشرة بقطنة بها عصير ليمون خاصة في المناطق الداكنة من الوجه لبضع دقائق ثم شطف الوجه بالماء جيدا.



الثوم

يحتوى الثوم على مركبات مفيدة للبشرة وتساعد على تفتيح اللون، فقط قومي بفرم فصوص من الثوم الطازج ووضعها على الوجه لمدة ٤٥ دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء.



عصير البصل

يحتوى البصل على أحماض تساهم في تفتيح الجلد والتغلب على البقع الداكنة، حيث يتم عصر البصل في الخلاط ووضعه على الوجه والبقع الغامقة باستخدام قطنة لمدة ١٥ دقيقة ثم يتم شطف الوجه جيدا بالماء.