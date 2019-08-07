السعودية تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في كشمير

أعربت المملكة العربية السعودية، عن قلقها من التطورات الأخيرة في إقليم كشمير، داعية كافة الأطراف إلى الحفاظ على سبل السلام والاستقرار في المنطقة.



وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة ( 370 ) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأضاف: "المملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم".



وكانت باكستان قد طردت السفير الهندي من بلادها، اليوم الأربعاء، وأعلنت وقف التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، وهي القضية التي أكدت إسلام أباد أنها ستحيلها لمجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلت "رويترز".