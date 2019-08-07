تعرف على تاريخ تأسيس أول شركة حكومية للمقاولات في المعادي

في إطار إلقاء الضوء على الكيانات الاقتصادية الحكومية الكبرى التي تمتلك تاريخًا عريقًا ساهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، ومع حرص الدولة في التوقيت الحالي على تطوير هذه الكيانات، ترصد "الدستور" في السطور التالية تاريخ تأسيس شركة "المعادي"، إحدى الشركات التي تطورها وزارة قطاع الأعمال العام.



شركة المعادى للتنمية والتعمير "شركة مساهمة مصرية" تأسست الشركة سنة 1904 وهى احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أموالها أموال عامة مملوكة بالكامل للدولة.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

