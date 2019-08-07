يونيو المقبل.. المصرية للاتصالات تسترد 700 مليون جنيه من أرباح فودافون



قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشركة المصرية للاتصالات ستحصل علي آخر جزء من حصتها في الأرباح المحتجزة لدى فودافون مصر والمقرر له قبل نهاية يونيو المقبل بقيمة تصل 700 مليون جنيه مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات حصلت على نحو 4.8 مليار جنيه من قيمة الارباح المحتجزة لدي فودافون مصر خلال الفترة الماضية من إجمالي القيمة بنحو 5.5 مليار جنيه.



وأضاف المصدر أن الشركة المصرية للاتصالات لديها استراتيجية واضحة لزيادة حجم استثماراتها في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، وزيادة حجم السعات المحلية والدولية للانترنت عبر توسيع جميع السنترالات وتطويرها؛ لتوفير أعلى سرعات للانترنت الأرضي يصل إلى 100 ميجا في الثانية.



وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية للاتصالات استطاعت المنافسة بقوة في سوق الاتصالات المصري وتقديم خدمات جديدة في السوق لأول مرة في مصر، وبدء استغلال امكانياتها وقدراتها في توفير خدمات جديدة منها التريبل بلاي في المجتمعات العمرانية الجديدة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع المطورين العقاريين.



يذكر أن اجمالي الارباح المحتجزة لدي فودافون مصر كانت قد بلغت نحو 12.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول لعام 2019 وزعت علي مساهمي الشركة الرئيسيين، حيث استحوذت المصرية للاتصالات علي نسبة 45 % من اسهم فودافون مصر مقابل نحو 55 % من الاسهم لصالح شركة فودافون العالمية والتي لها حق الادارة.

