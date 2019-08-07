بعد مقاتلات إف 22.. واشنطن ترسل سفينة حربية لقطر

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، إجراءاتها المتوالية في ظل تصاعد التوترات الراهنة بين واشنطن وطهران، وكان آخر هذه الإجراءات وصول سفينة حربية أمريكية إلى قطر.



وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، وصول السفينة الحربية الأمريكية "جون بي مورتا" إلى ميناء حمد، لافتة إلى أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة خطوة أخرى في إطار الشراكة الاستراتيجية الأمريكية القطرية المتنامية.



وتأتي الخطوة الأمريكية الأخيرة، عقب اجتماع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع "جون لوريمر" كبير مستشاري وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أمس الثلاثاء.



كما يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة الخلاف بين كل من؛ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة وإيران من جهة أخرى، لا سيما عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني في يونيو الماضي، احتجاز ناقلة نفط بريطانية "سانتا إمبرو" في مضيق هرمز، وهو ما وصفته بريطانيا بالعمل العدواني، ما أدى إلى احتدام النزاع مع إيران وتوالي الاتهامات والتهديدات من كلا الجانبين.



ويعد إعلان وصول السفينة الأمريكية إلى قطر، الإجراء الثاني من نوعه فيما يخص واشنطن وقطر، وذلك بعد إرسال مجموعة من مقاتلات إف 22، إلى الدوحة لأول مرة.



وفي آواخر يوينو الماضي، أرسلت القوات الجوية الأمريكية، مقاتلات من طراز F-22 إلى قاعدة العديد الجوية في قطر للمرة الأولى، وذلك في الوقت الذي تقوم فيها الولايات المتحدة، بتعزيز قواتها في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الراهنة مع إيران.



ولم يذكر سلاح الجو الأمريكي، العدد الإجمالي للطائرات التي تم إرسالها للقاعدة الأمريكية في قطر آنذاك، إلا أن الصور الإخبارية أظهرت وصول خمس طائرات حربية على الأقل فوق القاعدة الجوية، فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بوجود 12 طائرة من هذا الطراز في المنطقة الآن.



وقال سلاح الجو الأمريكي في بيانه السابق: "هذه الطائرات ترسل إلى قطر لأول مرة بهدف حماية القوات والمصالح الأمريكية في منطقة عمليات القيادة المركزية بالجيش الأمريكي".



وفي هذا الصدد، قال بيتر لايتون، محلل الشئون الدفاعية والضابط السابق بالقوات الجوية الأسترالية، إن مهمة مقاتلات الـF-22 المحتملة في حال نشوب حرب شاملة مع إيران سيكون استهداف بطاريات صواريخ أرض- جو الإيرانية.



وأضاف لايتون: "بطاريات منظومة صواريخ S-300 ستكون أول الأهداف في الموجة الأولى في سبيل فتح المجال الجوي للهجمات التالية".



من جهته قال كارل سوشتر، رئيس العمليات السابق في المركز الاستخباراتي الأمريكي لمنطقة المحيط الهادى إن وجود طائرات إف 22 هو رادع قوي لأي تصعيد إضافي في التوترات من جانب إيران، مؤكدًا، أن إرسال مقاتلات الـF-22، يعني أن أمريكا تنظر إلى وقف أمر، وليس للبدء بأمر.



وتعد قاعدة "العديد" الجوية في قطر، أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضم أكثر من 11 ألف ضابط أمريكي، وهو أكبر تجمع للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.