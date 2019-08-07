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رياضة

إنتر ميلان يعرض 77 مليون استرليني لضم لوكاكو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:55 م
البلجيكي روميلو لوكاكو
البلجيكي روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد
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بات البلجيكي روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد، على أعتاب الانتقال إلى إنتر ميلان هذا الصيف، بعدما تقدم النيراتزوري بعرض جديد خلال الساعات القليلة الماضية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن إنتر ميلان تقدم بعرض ليونايتد تصل قيمته إلى 77 مليون جنيه إسترليني، وتبلغ قيمة العرض المبدئي 65 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 12 مليونا كمتغيرات.

وتواجد فيدريكو باستوريلو وكيل لوكاكو، في بريطانيا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات حاسمة مع يونايتد بينما ظل اللاعب في بلجيكا، حيث يتدرب مع ناديه السابق أندرلخت.

ويحرص لوكاكو (26 عامًا) على مغادرة "أولد ترافورد" هذا الصيف، حيث يشعر أنه عومل بشكل غير عادل منذ أن فقد مكانه عندما تولى سولسكاير المسؤولية في ديسمبرالماضي.

وكان لوكاكو قريبًا من الانتقال ليوفنتوس هذا الصيف، ضمن صفقة تبادلية ينتقل عى أثرها ديبالا وماندزوكيتش إلى يونايتد، ومع ذلك، أوقف يونايتد سعيه لضم ديبالا، بسبب تردده في الانتقال إلى أولد ترافورد ومطالبته بأجور مرتفعة للغاية.

وتأزم موقف روميلو لوكاكو مع مانشستر يونايتد؛ بسبب انقطاع اللاعب عن استعدادات الموسم الجديد بدون تقديم أى عذر لإدارة الشياطين الحمر.

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