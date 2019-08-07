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اقتصاد

تعرف على قصة تأسيس المصرية العامة للمباني

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة الشندويلي
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في إطار إلقاء الضوء على الكيانات الاقتصادية الحكومية الكبرى التي تمتلك تاريخًا عريقًا ساهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، ومع حرص الدولة في التوقيت الحالي على تطوير هذه الكيانات، ترصد "الدستور" في السطور التالية تاريخ تأسيس شركة "المصريـــة العامة للمبانى"، إحدى الشركات التي تطورها وزارة قطاع الأعمال العام.

وتعد الشركة المصرية العامة للمبانى هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطــاع الأعمال العام.

تاسست الشركة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2456 لسنة 1964 وقد عدل اسم الشركة بمقتضى قرار الجمعية العمومية فى 16121974 إلى الشركة المصرية العامة للمبانى ووفقا لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية أصبحت الشركة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وقامت الشركة منذ إنشائها فى عام 1964 بتنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى تطوير وتنمية الاقتصاد المصرى لمسايرة النهضة العمرانية والمعمارية والخدمية.

وبإلقاء الضوء على قائمة المشروعات التى قامت الشركة بتنفيذها فى الأعوام القليلة السابقة نجد انها اهتمت بتنفيذ المشروعات المميزة وغير النمطية والمستشفيات والأكاديميات والمعاهد التعليمية والمدارس والمبانى الادارية فضلا عن قيامها بتنفيذ اعمال البنية الاساسية والاسكان بانواعه مما يعطى نوعا من التميز لنشاط الشركة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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