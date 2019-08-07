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رياضة

ديديه دروجبا يدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الإيفواري

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
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يتطلع النجم الإيفواري المعتزل، ديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي السابق، لشغل منصب إداري مهم في بلاده.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء - أن دروجبا يدرس بجدية الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، خلال الانتخابات التي تجرى في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن الهداف السابق لفريق تشيسلي، يتمتع بعلاقات قوية مع الرئيس الحالي للاتحاد الإيفواري، أوجستين سيدي ديالو، الذي يشغل هذا المنصب لأول مرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن دروجبا تولى مؤخرا مهمة مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، مشيرة إلى أن مهاجم تشيلسي وأولمبيك مارسيليا السابق اعتزل كرة القدم في 2018 بعد مسيرة طويلة.

ويعد ديديه دروجبا أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب كوت ديفوار، الذي تأهل لكأس العالم 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2010 و2014.

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